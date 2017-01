Point S intensifie son internationalisation

L'enseigne lyonnaise vient de signer un partenariat avec le pétrolier marocain Petrom qui pourrait lui permettre de compter une soixantaine de centre dans l'Empire chérifien d'ici trois ans.

Ne dites plus Point S mais bien Point S Group ! Un changement de dénomination censé regrouper sous une même coupe l'ensemble des filiales (Point S Dévelopment, Alliance, Viasso, etc.) de l'enseigne lyonnaise et qui donne du même coup l'ampleur de ce qu'est désormais devenue celle-ci. "Vue ce qu'il représente aujourd'hui, ce groupe méritait une identité propre", note son directeur général, Christophe Rollet, Près de 45 ans après sa création, le réseau tricolore est en effet devenu une marque de premier plan tant en France qu'à l'internationale avec une présence sur quatre continents.

Déjà implantée en Amérique du Nord, où elle compte 340 points de vente et ambitionne de devenir le 3è plus gros réseau indépendant avec 3 000 sites espérés pour 2020, l'enseigne a accéléré l'an dernier son développement mondial. Le dernier exercice l'a ainsi vu arriver en Asie, plus précisément en Malaisie, où l'objectif est d'atteindre les 30 centres d'ici trois ans, ainsi qu'en Inde avec l'ambition de compter une centaine d'implantation à pareille échéance.

Sur cette lancée, le spécialiste de l'entretien auto et des pneumatiques vient de signer un partenariat stratégique d'envergure au Maroc. Présent depuis l'an dernier sur ce marché, l'enseigne s'associe au géant local du pétrole, le groupe Petrom (ex-Esso), pour ouvrir dans les prochains mois une dizaine de Point S Entretien Rapide auprès des quelques 240 stations-services que gère celui-ci. Dans les trois prochaines années, cette association devrait permettre d'installer une soixante de centres.

En marge de ces réjouissances, la société s'est également félicitée d'un exercice 2016 positif marqué par une hausse de 2% de son activité (430M€ de CA) mais aussi par l'ouverture de 65 nouveaux centres – 8 Points S Industriel, 9 Centre Auto, 11 Point S City et 37 Point S Entretien Rapide - dans l'Hexagone. Avec le renforcement de ses équipes, une attention toute particulière sur les Grands Comptes et le développement de nouveaux outils (digitalisation des centres avec la Point S TV, lancement du service Carte Grise), Point S espère atteindre les 520 sites et devenir ainsi le premier réseau à passer le cap symbolique des 500 points de vente.