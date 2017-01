Bon cru 2016 pour les véhicules commerciaux

Avec 10,4% de gagné en décembre, le marché progresse de 11,6 % sur l'exercice 2016. Plus de 2,3 millions d'unités ont été immatriculées.

Les immatriculations de véhicules utilitaires européens ont progressé de 11,6% en 2016. Tiré par l’Italie (+49,9% en annuel et +97% en décembre) qui a réalisé des performances remarquables sur tous les segments, le marché totalise alors 2,324 millions d’utilitaires vendus sur l’ensemble de l’année. Ces résultats sur le marché italien ont notamment été aidés par les programmes de renouvellements de flottes lancés en septembre par le gouvernement.

Concernant les véhicules utilitaires légers, ils ont été près de deux millions à avoir été livré au cours de l’année, pour une hausse de 11,9%. Ce segment a là aussi été tiré par l’Italie qui a connu une croissance de 50% par rapport à 2015, suivi par l’Espagne (+11,2%), l’Allemagne (+8,5%), la France (+8,2%) et le Royaume-Uni (+1%). 177303 unités ont été vendues sur le seul mois de décembre (+10,3%).

En croissance également, le segment des poids lourds supérieurs à 16 tonnes a totalisé 292170 livraisons, pour une hausse de 16,1%. Le leader est encore une fois le marché italien, qui a connu un bond spectaculaire de 200% en décembre (guidé par l’aide du gouvernement apportée aux compagnies de transport), pour un total de +52% sur l’ensemble de l’exercice. La France suit l’Italie sur ce segment avec une croissance de 12,9%.

Du côté des utilitaires moyens et lourds supérieurs à 3,5 tonnes, la croissance à deux chiffres est aussi de mise (+11% vs 2015), avec 365051 unités livrées. En tête du segment : l’Italie (+54%), la France (+12,6%) et l’Espagne (+10%) ont fortement contribué à cette croissance.

Enfin, le segment des bus et autocars supérieurs à 3,5 tonnes a connu en 2016 une augmentation modérée (+2,3%), en totalisant 40370 ventes. Durant l’année, la croissance la plus significative est signée par le marché hollandais avec une hausse à hauteur de 144%, alors que la France y a régressé de 10,2%.