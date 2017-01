Ford confie sa notoriété à Musa Tariq

Après avoir évolué chez Appel, Nike ou Burberry, le jeune homme est nommé Vice-Président de Ford en charge de la notoriété mondiale de la firme de Dearborn.

Comme pour mieux se rapprocher de sa clientèle historique tout allant en séduire une nouvelle, plus proche des domaines liés à la mobilité ou à l'innovation, Ford vient de procéder à une réorganisation en annonçant l'arrivée de Musa Tariq. Âgé de 34 ans, ce dernier est un expert en stratégie de marque et il devient ainsi le premier Vice-Président en charge de la notoriété de la firme de Dearborn (Etats-Unis) au niveau mondial.

Un choix que Mark Fiels, président du constructeur américain, justifie par ce besoin de "nous connecter avec des consommateurs et des acteurs toujours plus nombreux qui n’avaient peut-être pas choisi Ford auparavant, par le biais d’un marketing et d’une communication plus pertinents et mieux adaptés culturellement. Musa est un véritable expert de la transformation des marques […] et nous sommes ravis qu’il nous apporte son expertise, son savoir et sa passion".

Diplômé de la London School of Economics and Political Science, M. Tariq a fait ses armes dans le consulting et le marketing chez Arthur Anderson, Deloitte, Saatchi & Saatchi Advertising et JWT. En 2009, il se voit confier la tête du marketing digital de Burberry avant d'être recruté, trois ans plus tard, par Nike pour devenir directeur du "Social Media". Depuis août 2014, il était en charge du marketing global et de la communication d'Apple Retail.

Un poste qui lui aura permis de lancer de nombreuses initiatives ayant encrichies l'expérience client du géant de Cupertino. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Musa Tariq travaillera en collaboration avec "les leaders marketing et communication sur l'ensemble des marchés mondiaux afin de renforcer le positionnement et la communication de la marque Ford". Une tâche effectuée sous la houlette de Stephen Odell et Ray Day, respectivement VP en charge du marketing global et de la communication globale du groupe.