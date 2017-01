Chez Carglass, peu importe le diplôme

Le spécialiste de la réparation et du remplacement de vitrage lance une vaste campagne de recrutement portant sur 400 postes accessibles y compris à des non-diplômés.

2016 aura été une année faste pour Carglass. L'enseigne spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrage a ouvert durant cette période près de 40 nouveaux centres, portant son maillage national à 450 adresses, soit près de deux fois plus qu'en 2012. Un développement qui oblige aujourd'hui la société à renforcer ses équipes pour aller encore plus loin et assurer un service de qualité, mais aussi pour répondre aux pics de son activité conditionnés par des variations de températures en hiver et en été.

En conséquence, la direction de Carglass France lance une vaste campagne de recrutement valable sur tout le territoire. Au total, 400 postes de techniciens-vitrages sont à pourvoir et ouverts y compris à des personnes sans diplôme spécifique. Une initiative que l'enseigne souhaite faire connaître et qui s'explique aussi par le fait que chaque nouvelle recrue passe quoi qu'il arrive par son centre de formation pour suivre un programme spécifique pendant au moins quatre semaines.

Un laps de temps nécessaire pour acquérir les compétences inhérentes à ce type de poste et qui permet au futur technicien de se voir décerner un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) d'opérateur vitrage, diplôme reconnu par les professionnels de l'automobile. Rattachés à un chef de centre, ces futurs collaborateurs assureront la pose et la réparation de vitrages en atelier et/ou à domicile, Carglass disposant également de 700 véhicules-ateliers.