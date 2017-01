La Yaris première du "Made in France"

Avec plus de 237 000 unités la citadine Toyota a été le véhicule le plus produit en France en 2016. La production de l’usine de Valenciennes-Onnaing a même progressé de 4%.

En 2016, 237851 Toyota Yaris ont été produites en France. Le modèle du constructeur japonais est alors le véhicule le plus produit dans l'Hexagone, tous modèles et marques confondus, comme en 2012, 2013 et 2014.

Fabriquée depuis 2001 sur le site Toyota Motor Manufacturing France de Valenciennes-Onnaing, dans le Nord, la Yaris a franchi le cap des trois millions d’unités cumulées en juin 2016. Premier véhicule à obtenir en août 2012 le label "Origine France Garantie" qui certifie que plus de la moitié de sa valeur unitaire est acquise en France, le modèle conserve ce titre pour la cinquième année consécutive.

L’usine de Valenciennes, avec 3900 salariés, produit 1010 Yaris par jour, et alimente plus de 40 marchés en Europe et en Amérique du Nord. D'ailleurs, les exportations vers cette zone ont encore représenté 21527 unités en 2016 selon le Cabinet Inovev. Le site est également considéré comme une référence grâce à ses compétences et caractéristiques écologiques : 100% des déchets sont revalorisés, l’usine est autonome en eau industrielle pour la fabrication de la Yaris, et les consommations d’énergie et émissions de solvants ont été réduites de plus de 50% en quinze ans.

Ce succès domestique, le président de Toyota Motor Manufacturing France l’explique par l’intérêt qu’ont les français pour la production locale : "Les enquêtes montrent que le Made in France apparaît parmi les premiers critères d’achat. Le fait que la Yaris soit en plus la plus produite en France est un motif supplémentaire de fierté", explique Luciano Biondo. En France, la Yaris incarne le best-seller de Toyota, alors que sa version hybride représente plus de la moitié des ventes de la citadine.

La Yaris suptilise donc le titre à la Peugeot 308, première en 2015, et qui cette année a été produite à 217845 exemplaires dans l'usine de Sochaux. Le modèle français à vu ses ventes diminuer en Europe (-9,7%), principalement à cause de la chute du marché néerlandais, où en 2016, les immatriculations de la lionne ont reculé de 23929 exemplaires. L'arrivée de la nouvelle Megane explique aussi la baisse de la 308.