Audi anticipe plus de ventes SUV en B-to-B

Avec les lancements récents et à venir des nouveaux Q2 et Q5, Audi France s'attend à voir la part des SUV de nouveau progresser dans ses ventes B-to-B.

Les particuliers ne sont pas les seuls clients appelés à s'équiper toujours plus en SUV. En effet, Audi France estime que les SUV continueront aussi à prendre de l'importance dans ses seules ventes à professionnels sur 2017. "Ils ont participé à nos ventes sociétés à hauteur de 30% en 2016 et cette part devrait progresser en 2017", confirme Bertrand Petipa, le chef du service ventes sociétés d'Audi France.

Le nouvel exercice donnera lieu non seulement à la première année pleine de commercialisation de la nouvelle A5, mais aussi à la première année complète de commercialisation du nouveau Q2 et au lancement du nouveau Q5, deux modèles évoluant dans le segment C-SUV. "Si les A3 et A4 ont dominé nos ventes à professionnels l'an dernier, nous avons aussi réalisé de belles performances auprès des sociétés avec nos actuels Q3, Q5 et Q7", poursuit Bertrand Petipa.

Autant dire donc au final que le constructeur estime que ses seules ventes à sociétés continueront de progresser cette année. L'an dernier, Audi France en a comptabilisé 21585, en hausse de 11% sur un marché en progression de 9%. Elles ont ainsi contribué à ses immatriculations totales à 33,4% (Audi France a totalisé 64674 immatriculations sur 2016).

"Nous visons toutes les catégories de professionnels sans exception et nous disposons aussi d'une gamme qui leur ait dédiée sous l'appellation de Business Line", conclut le chef du service ventes sociétés d'Audi France. Et il n'est pas impossible que certains d'entre eux s'intéressent à la nouvelle A8 que lancera le constructeur courant 2018. Cette berline alliant luxe et sportivité proposera une fonction autonome de niveau 3.

14%

Taux de transformation des configurations de véhicules réalisées sur les tables tactiles à l'Audi City Paris. "Par rapport à une concession traditionnelle, le panier moyen est ici plus élevé", note Thierry Tanfin, directeur d'Audi Bauer Paris et d'Audi City Paris.