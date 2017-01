DriveGuard de Bridgestone élu Produit de l’Année

Le pneu DriveGuard, lancé il y a un an par Bridgestone, a été élu Produit de l’Année 2017 pour sa capacité à rouler crevé pendant 80km.

Suite à une enquête auprès de 10000 consommateurs, le pneu Driveguard de Bridgestone a été élu Produit de l’Année 2017. Les produits en lice ont été évalués selon trois critères : l’innovation, l’attractivité et la satisfaction. C’est finalement la technologie développée par le leader mondial du pneumatique qui a été récompensée.

Le pneu Driveguard, compatible avec toutes les voitures équipées du système TPMS (système de contrôle de pression des pneus obligatoire en Europe sur toutes les voitures neuves depuis 2014), permet de rouler après crevaison jusqu’à 80km à une vitesse de 80km/h.

"La technologie Driveguard de Bridgestone vous permet de continuer à rouler et d’éviter les ennuis immédiats et les circonstances dangereuses engendrés par une crevaison. Les conducteurs peuvent choisir quand et où remplacer leur pneu en respectant les limites de vitesse et de distance indiquées. Notre nouvelle technologie révolutionnaire contribue considérablement à la sécurité routière et apporte aux conducteurs une tranquillité d’esprit et une sérénité exceptionnelles sur la route", explique Eduardo Minardi, président exécutif de Bridgestone EMEA.