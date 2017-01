La directrice juridique de VW jette l'éponge

Recrutée début 2016 pour mettre de l'ordre dans un groupe plongé en plein Dieselgate, Christine Hohmann-Dennhardt quitte déjà son poste suite à un désaccord avec la direction.

Coup dur pour Volkswagen qui perdra prochainement sa directrice juridique. Membre du conseil d’administration de Volkswagen Group, depuis le 1er janvier 2016, avec la responsabilité de l’intégrité de l’entreprise et des affaires juridiques, Christine Hohmann-Dennhardt avait été recrutée en plein Dieselgate pour faire toute la lumière en interne sur cette affaire. En désaccord avec la direction du constructeur de Wolfsburg (Allemagne), cette dernière a choisi de reprendre son indépendance et cèdera son poste à Hiltrud Werner, à compter du 31 janvier.

"Volkswagen et Christine Hohmann-Dennhardt se séparent en raison de différends dans leur compréhension des responsabilités et des structures opérationnelles futures au sein de la fonction qu'elle dirige", explique lapidairement le groupe dans un communiqué. Et ce dernier d'ajouter qu'il continuera "d'avancer dans sa manière de penser et de travailler" alors qu'il a déjà "fortement augmenté son engagement dans le travail éthique et dans l'intégrité".

Pour succéder à l'ex-responsable de la conformité du groupe Daimler, VW a choisi de promouvoir sa responsable Audit depuis un an. Diplômée en économie, Hiltrud Werner a débuté sa carrière en tant que chef de projet dans l'optimisation des process chez Softlab GmbH avant de rejoindre, en 1996, le groupe BMW en tant que responsable du service Audit Financier. Nommée en 2011 Vice-Présidente de l'Audit du groupe Man, elle avait été recrutée, trois ans plus tard, par ZF Friedrichshafen pour occuper le poste de directrice générale Audit.