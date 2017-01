Paris lance VULe Partagés

Il s'agit d'un service d'autopartage pour artisans et commerçants parisiens donnant accès à dix utilitaires électriques ou hydrogène fournis par Peugeot, Citroën et Symbio FCell.

Une nouvelle offre de mobilité à destination des professionnels parisiens est disponible depuis quelques heures à Paris. La Mairie de Paris vient en effet de lancer le service d'autopartage VULe Partagés, solution d'autopartage pour professionnels mise en place dans le cadre d'un appel à projets de la région Ile-de-France et qui a été cofinancée par l'Ademe.

Visant à favoriser la mobilité propre des artisans et des commerçants de la capitale, il permet d'accéder à neuf utilitaires électriques et un utilitaire hydrogène déployés sur cinq stations situées dans les 2e et 3e arrondissements de Paris (parmi ces véhicules, il y a un véhicule frigorifique ainsi qu'un véhicule doté d'une galerie). Ils ont été fournis par Peugeot, Citroën et Symbio FCell ce dernier partenaire ayant bien sûr fourni le véhicule H2. VULe Partagés est un service opéré par la société Clem' (ex-MOPeasy) et il a impliqué comme autres partenaires les entreprises ou organismes Mov'eo, Rungis, 6-t, ITG et la CCI de Paris.

L'utilisation du service ? Elle nécessite de s'inscrire au préalable sur le site www.vulepartages.fr, qui fait aussi office de plateforme de réservation. L'accès aux véhicules s'effectue, lui, via une boîte à clés située à proximité des stations et qui peut être ouverte uniquement après réception d'un SMS. "Chaque véhicule est équipé d’une carte d’abonnement BeLib et d’une carte Autolib, afin de permettre la recharge sur l’ensemble du réseau parisien, ainsi que d’une carte offrant un accès gratuit au marché de Rungis", précisent les initiateurs du projet.

Côté tarifs, les professionnels pourront opter pour trois grandes formules selon qu'ils vont utiliser le service de façon occasionnelle (formule Flex), régulièrement (formule Garantie Classique) ou très régulièrement (formule Garantie Premium). La formule Flex ne nécessite aucun engagement et affiche des tarifs horaires de 5 à 11 euros, la formule Garantie Classique nécessite un engagement de trois mois, comprend un crédit mensuel minimum à utiliser de 70 euros et affiche des tarifs horaires de 4 à 8,8 euros, et enfin, la formule Garantie Premium inclut un engagement de trois mois, comprend un crédit mensuel minimal à utiliser de 200 euros et ses tarifs horaires vont de 3 à 6,6 euros.