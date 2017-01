Europcar poursuit ses emplettes

Le loueur courte durée vient de faire l'acquisition de l'opérateur italien d'offre d'autopartage en boucle fermée GuidaMi.Cette opération permet à Ubeeqo de s'implanter sur un 6ème marché en Europe…

La diversification est plus que jamais d'actualité au sein du groupe Europcar. En effet, après avoir récemment pris le contrôle de la société britannique de services de chauffeur privé Brune ainsi que de de la société espagnole d'autopartage Bluemove, le loueur courte durée a annoné le rachat de GuidaMi, acteur référent de l'autopartage en boucle fermée à Milan. Et comme pour les deux autres prises de contrôle, l'opération a été réalisée via Ubeeqo, filiale d'Europcar. "L'Italie est ainsi le 6e marché où Ubeeqo propose une alternative innovante à la voiture individuelle", note Europcar. Ubeeqo est déjà présent en France, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.

"Nous sommes très heureux de nous positionner sur ce marché prometteur avec la même ambition affichée dans nos autres villes : offrir une alternative à tous ceux, entreprises et particuliers, qui ne sont déjà plus propriétaires de leur voiture, et encourager tous ceux qui sont encore propriétaires à vendre leur voiture", se réjouit Benoît Chatelier, cofondateur d’Ubeeqo. GuidaMi exploite déjà plus de 150 véhicules à Milan avec des places de parking dédiées. "Notre ambition est de devenir un leader mondial des solutions de mobilité", rappelle Fabrizio Ruggiero, directeur général ventes, marketing, clients et InterRent du groupe Europcar.