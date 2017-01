Honda sur de bons rails

Avant même l'arrivée de la 10e génération de la Civic, Honda a enregistré une belle année 2016 en Europe avec des ventes en hausse de 20,8 %.

L'objectif de 200 000 ventes en Europe, réitéré par Katsushi Inoue, le président et COO de Honda Motor Europe, n'est plus très loin. Certes, ce ne sera pas pour 2017 mais la trajectoire est bonne. En effet, après 159 126 immatriculations en Europe, soit une croissance de 20,8 % d'ailleurs la plus forte d'Europe, Honda est dans une dynamique positive et va l'entretenir avec l'arrivée de la nouvelle Civic dans les semaines à venir.

La marque nippone a fait largement fait mieux que le marché européen (UE + EFTA : +6,5 %) et voit logiquement sa part de marché passer de 0,9 % à 1,1 %. Ainsi, sur l'année, les immatriculations ont progressé de 27 422 unités, passant de 131 704 à 159 126 ! Une progression qui doit beaucoup au HR-V qui a surfé sur la vague des SUV avec 34 921 unités vendues. La Jazz a également atteint un joli score avec 26 % de gagnés (39 613 unités).

En France, le constat est quasi identique avec une croissance de 24,9 % et 9 143 véhicules immatriculés. Le HR-V ressort comme le bestseller de la gamme, devant le CR-V, en repli, et la Civic qui va toutefois connaitre un nouvel élan cette année avec la 10e génération qui va débarquer dans les showrooms en mars prochain.

Evolution des ventes de Honda Europe (31 pays)

Pays Volumes Evo +/- Royaume-Uni 59 141 +10,7 Allemagne 24 921 +18,9 France 9 192 +24,9 Italie 9 600 +98 Espagne 9 136 +20,2 Total Europe* 159 126 +20,8

UE + Efta 31 pays. Sans Russie, Turquie et Ukraine

Evolution des ventes VP de Honda France

Modèles Volumes Evo +/- Accord 2 -89,47 Civic 2 192 +9,87 CR-V 2 309 -15,73 HR-V 3 041 +405,15 Jazz 1 598 -18,43 NSX 1 + Total Honda 9 143 +24,82

Source : AAA Data