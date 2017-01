Objectif en vue pour Suzuki

Avec une progression de 10,9% et 20 528 immatriculations réalisées en 2016, la marque japonaise se rapproche de son objectif des 30 000 unités qu'elle espère atteindre d'ici la fin de la décennie.

Initialement, Suzuki s'est fixé l'exercice 2018 pour atteindre les 30 000 unités. La marque se rapproche de cet objectif après une première étape cette année à 25 000 immatriculations dans le viseur.

En attendant, Suzuki a conclu l'exercice 2016 en progression de 10,9% et 20 528 immatriculations franchissant de ce fait le seuil de 1% de part de marché. "Ce résultat est la conséquence des efforts réalisés par notre réseau de concessionnaires, par l'engagement des équipes internes et par la montée en puissance de nos modèles Celerio, Vitara et Baleno", a notamment commenté Stéphane Magnin, directeur de l'activité automobile de la marque.

Côté produits, la marque a vu sa gamme sérieusement renforcée. Après la Baleno au premier semestre 2016, Suzuki a ensuite dégainé deux nouveautés avec, d'une part, le S-Cross facelifté et d'autre part l'Ignis, en version "Baby SUV". Une nouveauté commercialisée depuis le début de cette année.

Enfin, outre la montée en puissance des nouveautés évoquées, il faudra surtout attendre le prochain Salon de Genève pour découvrir la nouvelle génération de son best-seller : la Swift. Un pilier de la gamme qui a encore représenté 36% des ventes du constructeur l'an passé dans l'hexagone.

Par ailleurs, la marque peut aussi s'appuyer sur un réseau désormais stable et quasiment complet, composé de 200 points de ventes.