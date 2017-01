Quand Nissan paye votre électricité

Dans le cadre de sa deuxième Semaine de l’Électrique, le constructeur nippon offre un an d'électricité domestique à chaque nouvel acquéreur de Leaf ou d'e-NV200.

Après le succès rencontré par la première édition, Nissan renouvelle, du 30 janvier au 4 février 2016, sa Semaine de l'Electrique. Une belle occasion pour le constructeur japonais de mettre en avant l'ensemble de son écosystème 100% électrique avec sa gamme dédiée, son réseau de bord de recharge rapide (le premier en France avec 300 bornes) ainsi ses nombreux avantages offerts (4 semaines de location gratuite avec le pack Mobilité Hertz, offre SNCF Auto/Train).

Pour cette deuxième édition, Nissan va encore plus loin pour rendre la mobilité propre accessible à tous et offre un an d'électricité domestique pour l'achat d'une berline Leaf ou d'un ludospace e-NV200 Evalia. Pour profiter de cette offre, les clients peuvent soit présenter leur échéancier 2016 au moment de la livraison de leur véhicule et bénéficier d'un remboursement dans la limite de 1500€, soit souscrire un contrat d'électricité avec CNR, partenaire de la marque, pour profiter de factures à 0€ tous les mois jusqu'à épuisement de ce crédit.

Sur un marché tricolore où se sont écoulés 27303 VE (+26%) en 2016, Nissan place sa Leaf au deuxième rang des ventes aux particuliers avec un total de 3887 immatriculations, soit 75% de plus qu'en 2015, alors que l'e-NV200 en version ludospace pointe en troisième place avec 138 ventes. Dans sa configuration utilitaire, celui-ci s'est écoulé à 425 reprises (+24%), soit un total qui le place au quatrième rang de sa catégorie.