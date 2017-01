Car2Go choisit Allianz Worldwide Partners

Le service d'autopartage du groupe Daimler a confié l'assurance responsabilité civile des automobilistes qui utilisent ses véhicules en Europe à l'entité du groupe Allianz spécialisée dans les offres et solutions d'assistance et d'assurance en mode B-to-B-to-C.

L'automobile va continuer de représenter une source de revenus importante pour le groupe Allianz et son entité Allianz Worldwide Partners. Cette dernière a été choisie comme partenaire exclusif de l'offre d'autopartage Car2Go en Europe. Concrètement, les clients allemands, italiens, autrichiens, espagnols et néerlandais du service d'autopartage de Daimler bénéficient désormais d'une assurance responsabilité civile estampillée Allianz. "La particularité de ce partenariat réside dans le fait que la couverture d'assurance a été adaptée en fonction de la structure tarifaire à la minute de Car2Go", soulignent Daimler et Allianz Worldwide Partners.

Et les volumes en jeu sont tout sauf négligeables : le service d'autopartage de Daimler exploite 7400 véhicules en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Espagne et aux Pays-Bas. "Grâce à ce partenariat, nos 1,25 million de clients répartis sur quatorze sites européens peuvent profiter de la mobilité dans leurs déplacements tout en bénéficiant d'une protection assurée par un partenaire fort", souligne Thomas Beermann, P-dg de Car2Go Europe. Ledit partenariat est donc logiquement appelé à concerner d'autres marchés.

Car2Go est aujourd'hui déployé dans 26 villes dans le monde (quatorze en Europe, onze en Amérique du Nord et un en Asie). Elles donnent accès à quelque 14000 véhicules, des véhicules thermiques et électriques qui ont été loués par plus de 2,2 millions de clients à la fin 2016 (+43% par rapport à la fin 2015). L'an dernier, le portefeuille clients du service a surtout progressé à Madrid (+96000 clients), Berlin (+47000 clients), Vancouver (+26000 clients) et Hambourg (+26000 clients).