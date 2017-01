GM et Honda vont faire pile commune

A l'horizon 2020, une usine située dans le Michigan fabriquera des piles à combustibles pour les deux constructeurs qui sont déjà partenaire de R&D dans le domaine depuis trois ans.

(AFP)

Les constructeurs automobiles américains General Motors et Honda vont créer une unité de production commune de piles à hydrogène dans le Michigan (Nord), ont-ils annoncé lundi dans un communiqué commun. Les deux constructeurs ont déjà un partenariat pour développer cette technologie présentée comme susceptible de motoriser des véhicules totalement propres car ne rejetant que de la vapeur d'eau.

Fuel Cell System Manufacturing (FCSM) sera installée sur un site déjà existant de GM à Brownstown, au sud de Detroit, la capitale de l'automobile américaine. La production en masse de piles à hydrogène (ou piles à combustible) devrait commencer en 2020 et créer une centaine d'emplois. GM et Honda vont investir 85 millions de dollars à parts égales dans le projet.

"Sur les trois dernières années, les ingénieurs de Honda et de GM ont travaillé comme une seule équipe pour chacune des deux marques, leur apportant une expertise unique pour créer le système compact et bon marché de pile à combustible de nouvelle génération", a affirmé Toshiaki Mikoshiba, directeur pour l'Amérique du Nord de Honda, cité dans le communiqué.

"Le déploiement futur de cette technologie pour les véhicules transportant des passagers va créer des opportunités de transport différentes et respectueuses de l'environnement pour les consommateurs", a indiqué pour sa part Mark Reuss, vice-président de GM pour le développement produits.

La technologie des piles à combustible est présentée depuis une vingtaine d'années comme une alternative au moteur à combustion. Honda et Toyota, ainsi que le coréen Hyundai, ont déjà lancé sur les marchés japonais et américains des voitures équipées d'une telle technologie. Mais leur prix reste très élevé et l'infrastructure permettant de recharger les véhicules en hydrogène encore très insuffisante.