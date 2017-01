Via Location change de mains

Le loueur de véhicules commerciaux, VI et PL a désormais pour actionnaires les fonds d'investissement Davidson Kempner et Triton Partners.

Le marché de la location reste un secteur très recherché. Pour preuve, le loueur en courte, moyenne et longue durée de véhicules commerciaux, véhicules industriels ainsi que de poids lourds vient de passer sous le contrôle des fonds d'investissements Davidson Kempner et Triton Partners. Jusqu'ici, la société de location fondée en 1906 avait pour unique actionnaire la société d'investissement britannique Intermediate Capital Group (ICG).

"Notre objectif était de retrouver une croissance dynamique en 2015, explique Xavier P. Négiar, président de Via Location. Et aujourd'hui, nous entrons dans une phase d'accélération de la croissance. Via Location doit être un acteur majeur de la consolidation du secteur." L'entreprise envisage donc aussi de procéder à des opérations de croissance externe. Il s'agit plus que jamais d'accroître le nombre de ses agences et le nombre de véhicules gérés.

Via Location gère aujourd'hui un parc d'environ 8000 véhicules et l'entreprise compte à ce jour 52 agences en France et au Bénélux (43 de ces agences disposent d'un atelier intégré). Et autant dire que ses nouveaux actionnaires ont quelques moyens. Les avoirs sous gestion de Davidson Kempner sont de pas moins de 25 milliards d'euros et Triton Partners peut se targuer d'avoir déjà réalisé plus de 50 investissements en direct et plus de 100 opérations de croissance externe.