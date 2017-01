La France, nouvelle terre promise des VE

Avec un total de 27307 immatriculations, la France a ravi en 2016 à la Norvège le titre honorifique de premier marché européen du véhicule électrique.

Changement de leadership en matière de modèle zéro émission ! Historiquement dominé par la Norvège grâce à une politique nationale favorisant son développement, le marché du véhicule électrique a vécu un tournant l'an passé avec la prise de pouvoir d'un acteur de premier plan, signe de son nouveau statut. Avec un total de 27303 immatriculations, la France est ainsi devenue la première place commerciale en Europe pour ces modèles et affiche une croissance annuelle de 23%, selon les derniers chiffres publiés par l'Avere-France.

A l'inverse, et ce pour la première fois depuis l'émergence de cette technologie, les ventes de véhicules électriques se sont rétractées au pays des Fjord, de l'ordre de 8,6% pour un total de 24221 unités. Une baisse toutefois compensée par l'intérêt en très forte hausse pour les véhicules hybrides rechargeables. En termes de part de marché, la Norvège continue en revanche de dominer très largement son homologue tricolore, les VE s'y octroyant 12,6% des ventes totales de véhicules neufs contre un peu plus d'un pourcent dans l'Hexagone.

Encouragé par la mise en place d'une prime à l'achat de 4 000€, l'Allemagne a profité du dernier semestre pour ravir la troisième place du marché européen à la Grande-Bretagne qui l'avait elle-même doublée lors des six premiers mois. En tout et pour tout, il s'est ainsi écoulé 13621 VE outre-Rhin (+2,9%) contre 11194 sur le marché britannique. Au global, le marché européen du véhicule électrique établit un nouveau record avec 102625 immatriculations, soit une croissance de 4,7% sur un an alors que le parc en circulation est évalué à environ 340000 unités.

Pour compléter ce panorama, signalons également qu'à l'instar de la France la Renault Zoé domine tous ses sujets à l'échelle continentale. La citadine au losange s'est ainsi écoulée l'an dernier à 21735 reprises et affiche une part de marché évaluée à 21%. Comme le souligne l'Avere, en plus de son succès dans l'Hexagone, la Zoé pointe à présent également en tête sur les marchés allemand, autrichien et danois. La Nissan Leaf (18426 immatriculations) et la Tesla Model S (10567 immatriculations) complètent le podium.