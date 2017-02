Covéa lance Illi'Cars

Il s'agit d'un service de mise à disposition rapide des véhicules de remplacement conçu en partenariat avec les loueurs Enterprise Rent-A-Car et Leaseway.

La prise en main d'un véhicule de remplacement est chose plus aisée depuis quelques heures pour les assurés automobiles des compagnies d'assurance Maaf, MMA et GMF. En effet, Covéa, la maison mère de ces trois entités, vient de lancer le service de facilitation de mises à disposition de véhicules de remplacement Illi'Cars via sa société d'assistance Fidélia Assistance.

Reposant sur un partenariat exclusif établi avec le loueur Enterprise Rent A Car, et impliquant également la société Leaseway, ledit service permet à des assurés victimes d'un accident ou d'une panne de choisir eux-mêmes le lieu de livraison ou de récupération de leur véhicule de remplacement. Et rien de surprenant à cela. Les loueurs impliqués se sont vu confier la responsabilité de ce service, assurant la location des véhicules de remplacement et proposant des solutions des mobilité aux assurés Maaf, MMA et GMF.

"Les assurés bénéficient d'une seule prestation pour obtenir leur véhicule de remplacement dans des délais de prise en chargé réduits", souligne Covéa. Le service, ouvert 24h/24 et 7j/7, est par ailleurs disponible partout en France métropolitaine sur simple demande auprès de Fidélia Assistance. Et, bien sûr, les loueurs impliqués sont missionnés au départ par les chargés d'assistance de Fidélia Assistance.