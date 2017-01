Nissan en mode record

Pour la 7e année consécutive les ventes de Nissan ont augmenté. L'Amérique du Nord et la Chine ont été les locomotives d'une année où le Japon et l'Europe ont vu leurs ventes reculer.

Le puzzle de l'Alliance Renault-Nissan pour cette année 2016 commence à se mettre en place. En effet, après des ventes en hausse de 13 % pour Renault à 3,18 millions d'unités, Nissan vient de faire connaitre ses résultats commerciaux planétaires pour l'année 2016. Le nippon a ainsi écoulé près de 5,56 millions de véhicules, soit un chiffre en hausse de 2,5 %. Le nippon enregistre ainsi sa septième année de croissance consécutive.

Un résultat qui doit beaucoup aux à l'Amérique du Nord et à la Chine, les deux grandes zones où le constructeur progresse. Dans la zone Alena Nissan a gagné 7 % grâce aux croissances des Etats-Unis (+5,4%), du canada (+3,2%) et du Mexique (+15,6%). Avec plus de 1,5 million de véhicules vendus les US sont même le premier marché de Nissan juste devant la Chine où le constructeur a totalisé plus de 1,35 million d'unités en 2016.

Au chapitre des contre-performances, le Japon enregistre un repli de 9,3% avec 534392 unités. Le périmètre européen, ou Nissan intègre la Russie, est en léger repli avec 0,7% de perdu malgré une chute de 27,1% sur le marché russe. Une zone européenne où Nissan, porté jusqu'ici par ses SUV, doit faire face à de plus en plus de concurrents sérieux. Gageons qu'en 2017 l'arrivée de la nouvelle Micra, produite à Flins à plus de 100000 exemplaires par an, devrait réorienter la courbe de manière positive.

Quant à la production du Nippon, tous les voyants sont au vert. Il est intéressant de s'arrêter, vu le contexte Trumpien, sur les productions américaine et mexicaine. Si effectivement, les US sont le premier marché de Nissan avec 1,56 million de ventes, la production dans ce pays atteint tout de même un million d'unités. Au Mexique, où Nissan est leader du marché avec 403000 ventes, la production culmine à près de 850 000 véhicules. En cas de taxe à l'importation vers les US, Nissan sera certes exposé mais pas d'une manière trop importante.

En additionnant les groupes Renault et Nissan, l'Alliance totalise ainsi 8,74 millions de ventes en 2016 auxquelles il faut maintenant ajouter celles de Mitsubishi qui devraient avoisiner 900000 unités. Le groupe dirigé par Carlos Ghosn atteindrait alors 9,64 millions d'unités en lutte pour la troisième place mondiale avec GM.

Ventes mondiales de Nissan

Volumes Evo +/- Japon 534 392 -9,3 Amérique du Nord 2 103 233 +7 Dont USA 1 564 423 +5,4 Dont Mexique 403 286 +15,6 Europe 755 599 -0,7 Chine 1 354 552 +8,4 Autres 812 126 -5,1 Total Nissan 5 559 902 +2,5

Production par pays