Ford connecte son parc roulant avec SmartLink

Le constructeur lancera cet été un boîtier à brancher sur la prise diagnostic. SmartLink donnera accès à des services connectés aux véhicules de la précédente génération.

Ford met la 4G au rayon des accessoires. Le constructeur vient, en effet, d'annoncer la commercialisation de SmartLink, un boîtier inédit à connecter sur les véhicules de la marque à l'ovale et ceux de Lincoln dans le but de les connecter au réseau Internet mobile à haut débit.

Ce nouvel équipement se réserve dans un premier temps au marché américain, a précisé Ford. Le SmartLink cible en priorité les véhicules des deux marques sortis d'usine entre 2010 et 2016, soit des modèles non équipés d'origine, mais toutefois disposés à être connectés. Le constructeur explique qu'il suffira de le brancher à la prise OBD II.

Dès lors, plusieurs fonctionnalités seront accessibles aux propriétaires de Ford et Lincoln. Outre un hotspot Wi-Fi 4G capable de connecter huit terminaux en simultané, ils disposeront de la gestion des ouvrants et du démarrage à distance, des alertes de maintenance et de la localisation du véhicule pour des services d'assistance.

Entre les lignes, on comprend que Ford ouvre avec SmartLink des opportunités pour le parc occasion, et pour un gigantesque marché de l'après-vente, notamment lorsque les applications faciliteront la prise de rendez-vous en atelier.