Le nouvel Opel Crossland X présenté au Kraftwerk

Le Crossland X, nouveau venu chez Opel, a été présenté ce 1er février au "Kraftwerk" de Berlin. L’événement était également retransmis en streaming vidéo.

C’est une présentation de haute volée qu’a préparé Opel pour le lancement du nouveau Crossland X. Il s’agit d’un CUV (Crossover Utility Vehicle), dont la marque vante son élégance digne d’une citadine, combinée à la décontraction d’un SUV. C’est lors du vernissage organisé par la marque à l’occasion de la publication du calendrier Opel 2017 qu’a été présenté le véhicule, événement simultanément retransmis en direct sur le web.

Le constructeur a choisi un lieu bien particulier pour cette première : le "Kraftwerk", un lieu en vogue symbole du passé industriel de Berlin. Ce sont Karl-Thomas Neumann, CEO d’Opel et Tina Müller, Chief marketing officer, qui ont dévoilé le tout premier crossover de la marque. "Véhicule dans l’air du temps, le Crossland X est un atout essentiel de notre vaste offensive produit, qui bénéficiera dans peu de temps d’une nouvelle actualité avec l’arrivée imminente du Grandland X", a déclaré le CEO.

Concernant les caractéristiques du nouveau venu, Opel annonce un véhicule aux "avantages d’un SUV avec une ligne à forte personnalité", "adapté à un mode de vie urbain grâce à des dimensions extérieures mesurées", mais qui dispose également de "beaucoup d’espace intérieur et d’un grand coffre", en plus d’une assise surélevée et d’une excellente vision périphérique. Côté équipements, des atouts "novateurs venus du segment premium" comme l’éclairage AFL avec phares full LED, l’affichage tête haute, la caméra de recul panoramique, l’alerte de collision frontale avec détection des piétons mais aussi un système de prévention de somnolence du conducteur. La voiture sera également équipée d’outils de connectivité avec les services Opel OnStar et les systèmes multimédias IntelliLink.

Le Crossland X vient donc en renfort du Mokka X récemment restylé, et reprend la plateforme et les moteurs français du Peugeot 2008, suite au rapprochement opéré avec PSA il y a quelques années. Le modèle sera produit dans l’usine Opel de Saragosse, en Espagne, où il partagera sa ligne avec le futur Citroën C3 Aircross, tandis que le Grandland X sera produit à Sochaux aux côté du Peugeot 3008. Le CUV est attendu en juin 2017 chez les concessionnaires.