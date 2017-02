Toujours plus de mises à la route LLD

Les loueurs longue durée ont mis à la route pas moins de 494219 véhicules sur 2016, soit une hausse de 11% par rapport à 2015.

Les loueurs longue durée ont de nouveau vu leur activité progresser au global sur 2016. En tout cas, c'est ce qui ressort des dernières données du Syndicat national des loueurs de voitures en longue durée (SNLVLD). Les mises à la route de la profession ont concerné sur l'exercice pas moins de 494216 VP et VUL, volumétrie correspond à une hausse de 11% sur 2015.

Et le parc total géré par la profession a aussi augmenté dans une proportion non négligeable. En effet, à la fin 2016, il totalisait 1655045 VP et VUL, soit une hausse de 7,1% par rapport à 2015. Parmi ces véhicules, il y en avait 1294554 en LLD (+5,5%) et 360491 en Fleet Management ou FM (+13,2 %). Les loueurs longue ont en outre apporté leur pierre à l'édifice au niveau de l'acquisition de véhicules considérés comme "verts" (les hybrides et les VE). "L'an dernier, 12,5% des véhicules verts ont été pris en LLD", relève le SNLVLD.

A noter que le syndicat des loueurs longue durée compte aussi un nouveau membre associé, le fournisseur de données marketing Datanéo. La profession doit plus que jamais compter avec une concentration du marché, faire face à l'éclosion de nouvelles offres de mobilité, et composer avec la mise en œuvre de nouvelles règles fiscales et réglementaires.

41,3

C'est en mois la durée moyenne des contrats de LLD au niveau des seuls VP (49,5 pour les VS et 53,5 pour les VUL).

192280

Nombre de VO cédés l'an dernier par les professionnels de la LLD (c'est à peu de choses près le même nombre qu'en 2015).