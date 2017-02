Le groupe Parot dépasse ses objectifs

L'opérateur a réalisé un excellent exercice 2016 qui a vu son chiffre d'affaires progressé de 9,5% à 397,7 millions d'euros en données pro forma. En données consolidées, ce même CA progresse de 27,5% à 287,9 millions d'euros. Le cap 2020 est maintenu…

Le groupe Parot vient de publier ses résultats de l'exercice 2016. Un exercice marqué non seulement par les bons résultats obtenus mais aussi par le dépassement des objectifs initialement fixés. Ceux-ci visaient ainsi un CA entre 385 et 395 millions d'euros. Finalement, le volume d'affaires sur l'année 2016 s'est établit à 397,7 millions d'euros en données pro forma, soit une progression de 9,5%.

En données consolidées, le CA 2016 s'établit à 287,9 millions d'euros en progression de 27,5% qui tient compte des acquisitions de VO 3000 et du groupe Behra. A périmètre constant, la croissance organique du groupe est de 7%.

En termes de ventes, l'opérateur bordelais a écoulé 7295 VN et 12655 VO enregistrant des croissances respectives de 2,6% et 7,6%, pour un total de 19950 véhicules dont 84,7% à particuliers (16898 unités ; +4,8%).

"La croissance enregistrée sur 2016, couplant performance organique et deux acquisitions stratégiques traduit notre capacité à mettre en œuvre le plan stratégique présenté lors de notre introduction en Bourse. En parallèle, nous avançons sur notre projet Delta et réaffirmons notre ambition de casser les codes de la vente sur Internet de VO d'ici à l'été 2017. Nous démarrons ainsi l'année avec confiance et attendons un nouvel exercice de croissance en gardant comme objectif les 600 millions d'euros de CA et plus de 40 000 véhicules vendus en 2020", a déclaré Alexandre Parot, P-dg du groupe.