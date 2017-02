Ventes/France : l'illusion d'un bon début

Calendrier favorable et ventes tactiques exacerbées donnent une tout autre couleur à la croissance de 10,6% des ventes de VN observée, le mois dernier, sur le marché français. Explications.

Après avoir réalisé un probant exercice 2016, avec des immatriculations en hausse de 5,1% et un peu plus de deux millions d'unités écoulées, le marché automobile français entame 2017 sur de très bonnes bases. Selon les dernières statistiques du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA), 155055 véhicules neufs ont été vendus aux particuliers le mois dernier dans l'Hexagone. Un résultat supérieur de 10,6% et d'environ 15 000 unités au bilan enregistré lors du mois de janvier 2016.

18 000 ventes enregistrées le 31 janvier...

Aussi flatteurs soient-ils, ces chiffres méritent d'être pondérés et ce pour deux bonnes raisons. La première tient dans les aléas calendaires, favorables cette année avec deux jours ouvrables de plus qu'un an plus tôt (22 contre 20), et qui, en données corrigées, ne portent qu'à 0,5% la croissance mensuelle du marché. Par ailleurs, comme l'indique le cabinet spécialisé Dataneo, les ventes tactiques ont jouées un rôle prépondérant dans le résultat final du marché.

Le cabinet relève ainsi qu'au soir du 30 janvier, les ventes de VN reculaient de 2,8%, à hauteur de 135000 véhicules, alors que, vingt-quatre heures plus tard et 18000 immatriculations supplémentaires enregistrées, celles-ci progressaient de 10,6%. Le 31 janvier a donc été une journée historique pour l'industrie automobile tricolore qui n'avait écoulé sur les 21 premiers jours ouvrés du mois qu'en moyenne 6 400 véhicules.

La 3008, déjà 4è meilleure vente nationale

Dans ce contexte, les constructeurs issus de tous horizons et particulièrement de France affichent des résultats positifs. Le groupe PSA frôle ainsi les 10% de croissance bien aidé par Peugeot (+ 13,3%), elle-même bien assistée par son nouveau 3008, qui pointe déjà en quatrième place des meilleures ventes nationales avec 5 630 immatriculations. De son côté, Renault gagne près de 4 000 unités en un an alors que Dacia présente un encéphalogramme plat.

A l'inverse, ce début d'année n'a pas souri à la marque Volkswagen dont les volumes se rétractent de 5,2% pendant que ceux d'Audi (+3,5%) mais surtout de Seat (+ 48,5%) et de Skoda (+12,8%) progressent de belle façon. Du côté des tops et des flops, intégrons notamment dans la première catégorie Ford (+39,2%), Fiat (+24,2%) ainsi que le duo sud-coréen Hyundai (+23,6%)/Kia (+21,3%) alors que, une fois n'est pas coutume, deux représentants du Premium garnissent la seconde, Mercedes perdant dix points et Volvo dix-neuf en ce début d'année.