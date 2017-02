Le marché italien commence l’année du bon pied

Le marché italien a entamé 2017 sur une hausse de 10% de ses ventes de véhicules neufs. Les résultats sont dans la continuité de l’exercice précédent, où le marché transalpin avait augmenté de 15,8%.

Après une année très prolifique aux ventes de véhicules neufs, où 1825622 immatriculations ont été enregistrées, le marché italien continue sur sa lancée au premier mois de 2017. Celui-ci affiche une croissance de 10,08% en janvier par rapport au même mois de 2016, portant le total des ventes à 171556 unités.

Fiat domine comme à l’accoutumé sur son territoire en conservant 21,8% de parts de marché. Le constructeur italien enregistre également une croissance de 14,5% avec 37371 véhicules vendus en janvier. Fiat est suivi par Volkswagen (+11%, 13246 unités) et Ford (+13%, 12622 unités), qui complètent le Top 3 italien. A noter les belles performances des constructeurs japonais Toyota, Suzuki et Honda, qui enregistrent respectivement 28,5%, 34,7% et 60% de croissance au premier mois de 2017.

Concernant les catégories de véhicules, les crossovers poursuivent leur montée en puissance avec une hausse de 19,2%, pour atteindre 20,2% de parts de marché en Italie. Les motorisations électriques progressent de 63,5% en janvier, mais restent peu répandues sur la péninsule avec 188 immatriculations le mois dernier, contre 115 en janvier 2016. Les hybrides progressent également, avec une hausse de 41%, et des chiffres plus significatifs que les 100% électriques, soit 4663 unités vendues.

Top 10 immatriculations :