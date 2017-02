Omnicraft, le nouvel atout pièces de Ford

Le constructeur américain lance une nouvelle offre de pièces de rechange multimarques sur son marché domestique avant de la déployer, sans doute, prochainement en Europe.

La bataille de l'après-vente entre constructeurs ne se limite pas au continent européen. Si PSA, Renault, Volkswagen et bien d'autres fourbissent leurs armes pour s'attaquer de différentes façons à ce marché, Ford n'est pas en reste. Quarante-cinq ans après la création de Motorcraft, la firme de Dearborn (Etats-Unis) ajoute une nouvelle corde à son arc en lançant Omnicraft, une nouvelle offre de pièces de rechange multimarques.

Destinée à son marché domestique et complémentaire de Motorcraft, cette gamme permettra au constructeur d'attirer dans ses réseaux Ford et Lincoln (3200 concessions) une nouvelle clientèle roulant avec des véhicules de marques concurrentes atteignant déjà un certain âge et qui pourrait donc être séduite par des pièces au rapport qualité/prix attractif. Selon Ford, la catalogue Omnicraft sera en mesure de couvrir 85 à 90% des besoins du marché.

"Omnicraft représente une opportunité de croissance importante pour les concessionnaires en leur donnant l'opportunité de vendre des pièces et d'offrir des services pour tous les véhicules", souligne Ford dans un communiqué. Si environ 1500 références accompagneront la marque dans son lancement, celle-ci devrait très rapidement pouvoir en compter 10000, réparties dans une trentaine de familles, également accessibles aux réparateurs indépendants.

Si aucune indication en ce sens n'a été donnée par le constructeur américain, compte tenu des mutations en cours sur le marché européen, il y a ainsi fort à parier qu'Omnicraft sera prochainement lancée en Europe si la greffe prend correctement de l'autre côté de l'Atlantique.