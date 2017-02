Michelin entre au capital de Campanda

Nouvelle levée de fonds chez l’Allemand Campanda. La plateforme de location de camping-cars berlinoise vient de recevoir 10 millions d’euros.

La troisième levée de fonds de la jeune start-up allemande Campanda porte à vingt millions d’euros le total des montants investis. La plateforme digitale de location de camping-cars a réussi à convaincre Michelin, investisseur principal sur ce tour à dix millions d’euros. C’est plus exactement la filiale de l’industriel français, Michelin Travel Partner (activités de cartes, guides et géolocalisation), qui entre au capital de la start-up.

Grâce à ces nouveaux fonds, Campanda entend accroître ses parts de marché face à des concurrents tels que YesCapa, soutenu par Frédéric Mazzella (BlaBlaCar) ou encore l’assureur Maif. En 2016, a plateforme a enregistré 20000 locations et 200000 visiteurs par mois sur ses cinq sites en plusieurs langues. Présente dans 44 pays, la start-up se positionne en leader avec une flotte de 27000 camping-cars.

La société berlinoise compte également concrétiser son attaque du marché français, après le rachat en 2015 de la start-up bordelaise Airvy. Son fondateur, Fabrice Dedeye, est désormais le patron de Campanda en France. "Le marché français représente 400000 véhicules de particuliers, soit le second marché européen, et à peine 5000 sont proposés à la location", estime le CEO. Si la start-up a débuté avec un modèle économique basé sur les loueurs professionnels, elle s’est rapidement tournée vers les propriétaires particuliers, et pourra désormais profiter du réseau Michelin par le biais de campagnes de communication croisées.