Débuts clinquants pour l'Espagne

En ayant écoulé près de 85000 véhicules neufs en janvier, le marché espagnol réussit son entrée en matière et affiche une progression sur un an de 10,7%. Un chiffre toutefois réévalué à seulement 0,2% en données corrigées.

L'année 2017 permettra-t-elle à l'industrie automobile espagnole de renouer avec ses niveaux d'avant-crise ? Dans la lignée d'un dernier exercice particulièrement positif qui aura permis à l'Espagne d'écouler 1,15 million de VN et de se rapprocher ainsi du bilan de 2008 (1,3 million), le mois de janvier s'est directement inscrit dans cette tendance. Selon les derniers chiffres de l'Anfac, l'association locale des constructeurs automobiles, 84515 immatriculations ont été dénombrées dans la péninsule ibérique, soit 10,7% de plus qu'en janvier 2016.

Mais, à l'instar du marché tricolore (+10,6% en données brutes et +0,5% en données corrigées), cette croissance est à pondérer compte tenu d'aléas calendaires plus favorables en 2017 qu'en 2016. Sans les deux jours ouvrés supplémentaires dont a profité le marché le mois dernier, cette croissance ne s'élève plus qu'à 0,2%. Quoi qu'il en soit, tous les canaux de ventes réussissent à croître, y compris celui des particuliers qui ne profite pourtant plus de la prime à la casse, alors que ceux des entreprises et des loueurs, deux bons indicateurs de la santé économique d'un pays, progressent de respectivement 13,6% et 12,3%.

Du côté des constructeurs, si les différences entre chacun demeurent ténues, janvier aura rabattu les cartes. Leader en 2016, Renault chute au neuvième rang alors que des marques comme Nissan et Kia ne figurent même plus dans le Top 10. Derrière Opel et Volkswagen, Seat complète le podium et s'offre une progression stratosphérique de 52% ! Les meilleures ventes sont d'ailleurs dominées par deux modèles de la firme de Martorell (Espagne), Ibiza et Leon pointant en tête du marché avec près de 5000 immatriculations cumulées.