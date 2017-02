Ferrari fait mieux que prévu

Le constructeur italien enregistre un exercice record et supérieur à ses attentes grâce à un bond de 38% de son bénéfice net et une hausse de 8,8% de son CA.

Alors que la firme de Maranello (Italie) fêtera prochainement ses 70 ans d'existence, celle-ci peut d'ores et déjà sabrer le champagne après avoir enregistré un exercice 2016 record. Ainsi, au cours des douze derniers mois, Ferrari a livré 8 014 véhicules neufs dans le monde, soit 4,6% de plus qu'en 2015, et enregistre une très forte croissance sur le périmètre Europe-Moyen-Orient (+ 7,7%) alors que ses ventes se sont rétractées de 1% en Chine.

D'un point de vue financier, le fabricant de voiture de luxe du groupe FCA a généré un CA de 3,1 milliards d'euros (+8,8%) alors que son bénéfice net a bondi de 38% pour un résultat final de 400 millions d'euros. Le résultat d'exploitation (Ebitda) ajusté a quant à lui progressé de 17,6%, à hauteur de 880 millions d'euros. "Nous devenons plus rigoureux sur les coûts, ce qui se reflète dans les marges opérationnelles", se félicite Sergio Marchionne, patron de Fiat Chrysler Automobiles.

Côté perspectives, 2017 devrait encore permettre à Ferrari de progresser. La direction du constructeur table ainsi sur environ 8 400 livraisons – tout en considérant "possible" le fait d'atteindre le cap "des 10 000 unités en 2020-2025" – pour un CA de 3,3 milliards d'euros et un Ebitda ajusté supérieur à 950 millions d'euros. Pour atteindre ces objectifs, la marque au cheval cabré continuera de développer de nouveaux modèles tout en "respectant son ADN", a affirmé M. Marchionne.

Interrogé sur le fait que cette dernière puisse produire dans l'avenir un SUV, segment le plus dynamique du marché européen, le patron de FCA a parlé de "pression phénoménale" en ce sens tout en admettant avoir du mal à "imaginer une voiture qui puisse être vendue par Ferrari et qui n'aurait pas la dynamique de conduite" des véhicules actuels. "Nous devons être suffisamment disciplinés pour ne pas affecter négativement la marque", a-t-il conclu.