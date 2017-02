Ça bouge au sein de BMW Group France

La nomination de Frédéric Bottlang du côté de BMW Japon permet à Olivier Philippot et Alexandre Leclercq d'être promus aux ventes et au développement réseau de la marque allemande.

Depuis trois ans à la tête du département des ventes de BMW, au sein de BMW Group France, après avoir assuré la direction de Mini France (entre 2010 et 2014), Frédéric Bottlang rejoint les rangs de la filiale de distribution japonaise du groupe avec la responsabilité, là encore, des ventes de BMW. Un départ synonyme de réorganisation du côté de Montigny-le-Bretonneux (78) et qui permet à Olivier Philippot et Alexandre Leclercq d'être promus.

Âgé de 47 ans et diplômé de l'Estaca, le premier nommé deviendra le 1er avril prochain le nouveau directeur du département ventes de BMW, Sociétés et Occasions, au sein de BMW Group France. Une belle récompense pour cet amateur de sports nautiques et de ski, fidèle au constructeur allemand depuis deux décennies et qui a notamment occupé différentes fonctions à l'après-vente et au développement réseau des marques BMW et Mini.

Par voie de conséquence, c'est à Alexandre Leclercq que revient la responsabilité de lui succéder à la tête du développement réseau de la marque à l'hélice. Après avoir débuté sa carrière dans les rangs de Ford Europe, cet ancien élève de l'ESC Compiègne (60) devient, en 2006, directeur régional de BMW Financial avant d'être promu à la direction du service financement réseau. Depuis 2012, il est à la tête du commerce et du marketing de la financière du groupe.

"Nous tenons à remercier chaleureusement Frédéric Bottlang pour son engagement et les très bons résultats obtenus ces dernières années", s'est exprimé Serge Naudin, président du directoire de BMW Group France. Ce dernier s'est également réjoui de ces nominations, ajoutant que "leur parcours respectifs illustrent notre volonté de promouvoir la mobilité entre les entités de BMW Group en France et à l'international".