Kia repositionne la nouvelle Rio

Dotée de nouveaux arguments esthétiques, techniques et technologiques, la quatrième génération de la citadine de Kia doit séduire les nouvelles générations et faire l'objet de plus de ventes à professionnels et en LLD. Il s'agit d'un lancement important pour la marque… comme le sera aussi celui d'un SUV de segment B annoncé pour la fin 2017.

Avec sa nouvelle Rio, Kia France compte bien se faire une place au soleil sur le segment B. En effet, si ce segment est très largement dominé par les marques françaises en France, il représente aussi une volumétrie annuelle de quelque 600000 véhicules. Dans ce segment, la part de marché de la marque n'est en outre que de 1,2%, soit près de 0,5 point de moins que la part de marché globale de la marque en France (1,67%). Kia France souhaite donc que les ventes de la 4ème génération de sa citadine atteignent les 9000 exemplaires sur 2017, soit une progression de 40% par rapport à 2016 (6469 exemplaires Rio de 3ème génération ont été vendues l'an dernier en France). Autant dire donc que la dernière création de la marque sud-coréenne souhaite séduire toujours plus de clients. Et le potentiel est là.

"La Rio est actuellement commercialisée auprès des particuliers à hauteur de 82% et des entreprises et en LLD à hauteur de seulement 4%", souligne Frédéric Chouraqui, responsable marketing de Kia France. En plus de conquérir les nouvelles générations avec la nouvelle mouture de sa Rio, la marque ambitionne donc aussi de séduire les entreprises et les loueurs LLD. Et pour ce faire, elle va notamment miser sur les finitions Active Business et Launch Edition Business. S'ajoutant aux finitions standards Motion, Active, Launch Edition et Premium, elles rajoutent aux finitions auxquelles elles sont rattachées des équipements supplémentaires telle que la peinture métallisée. "Les finitions Launch Edition et Active devraient contribuer aux ventes de la nouvelle Rio à hauteur 40% et 30%", relève le responsable marketing de Kia France.

Côté motorisations, particuliers comme professionnels peuvent opter pour trois moteurs essence et un moteur Diesel. Les blocs essence incluent un moteur trois cylindres de 1.0 l développant 100 ch et deux moteurs atmosphériques de 1.2 l et 1.4 l qui affichent respectivement des puissances de 84 ch et 100 ch. Au niveau du Diesel, la nouvelle Rio propose un bloc 1.4 l CRDi de 90 ch (3,8 l/100 km et 98g de CO2/km). Donnant accès à différents ADAS ainsi qu'aux dernières technologies de connectivité, elle est en outre plus longue (+ 15mm), plus large (+ 5 mm) et moins haute (- 5 mm) que la Rio de 3ème génération. "Avec son empattement plus long de 10mm, elle a peu de choses près les mêmes dimensions que la Renault Clio", note Frédéric Chouraqui.

Les tarifs ? Ils démarrent à 13490 euros TTC en essence et à 15690 euros TTC en Diesel. Et comme les produits locatifs ont plutôt la cote en ce moment, la nouvelle Rio sera aussi accessible aux particuliers en mode LLD. Selon les niveaux de finition choisis, elle sera notamment accessible moyennant des loyers de 137 et 157 euros par mois. Mais côté nouveautés, la marque ne s'arrêtera pas là d'ici à la fin de l'année. Cet exercice doit aussi donner lieu au lancement des Niro et Optima SW en hybride rechargeable. Avant la fin de l'année, la marque a par ailleurs prévu de lancer une autre nouveauté… un SUV de segment B.

68600

Nombre de Kia Rio vendues l'an dernier en Europe (115400 unités pour le Sportage et 77800 unités pour la Cee'd)

460000

Volume de ventes totales visées cette année par Kia en Europe (436000 en 2016, soit une hausse de 13,1% sur 2015 et une part de marché de 2,9%). Sur 2018, les 500000 exemplaires sont visés.