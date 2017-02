PSA lance sa plateforme d'autopartage pour tous

Grâce à l'application Free2Move, le constructeur tricolore renforce son offre de mobilité avec un service offrant un accès centralisé à une vingtaine d'opérateurs d'autopartage.

Après avoir présenté, en septembre dernier, ce qui doit devenir sa nouvelle marque de référence pour tout ce qui touche aux solutions de mobilités (autopartage, services connectés, services aux flottes), le groupe PSA concrétise encore un peu plus l'existence de Free2Move avec le lancement d'un outil innovant. Grâce à l'application du même nom, le constructeur tricolore s'engage pleinement dans l'autopartage en réussissant la prouesse de rassembler dans une seule et même technologie les services de multiples opérateurs.

Disponible gratuitement sur App Store, Play Store et Windows Phone, celle-ci regroupe ainsi plusieurs types de solutions de mobilité et permet à son utilisateur de visualiser sur son écran tous les véhicules disponibles près de lui pour se déplacer en voiture, à scooter ou à vélo. Pour faciliter au maximum l'expérience client, l'application Free2Move permet en outre de comparer le prix, l'emplacement, les caractéristiques des différentes modes de transports disponibles (marque, énergie, nombre de places) et d'effectuer une réservation.

"L'application Free2Move simplifie l'expérience de mobilité de nos clients en leur offrant un choix de solutions via une plateforme intuitive, se réjouit Grégoire Olivier, directeur des services de mobilité du groupe PSA. Ceci est avant tout possible grâce à l'ensemble de nos partenaires acteurs de nouvelles mobilités". Entre tous, citons notamment eMio, DriveNow, Cambio ou encore CarUnity, soit peu de noms connus des utilisateurs Français. Qu'importe, l'application n'étant pour le moment disponible que dans plusieurs villes d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, du Royaume-Uni et de Suède alors que PSA prévoit de la lancer prochainement en France, en Espagne et aux Pays-Bas.