Axalta veut intégrer des distributeurs

A voir le contexte de concentration actuel de la distribution, le spécialiste de la fabrication peinture Axalta (Standox, Spies Hecker, Cromax) lance lui aussi un programme d'investissement baptisé CAP 20, pour reprendre des distributeurs spécialistes en passe de céder leur activité.

Depuis l'an dernier, l'appétit des constructeurs et des groupements de distribution (Alliance ou Autodistribution) va bon train quant à l'activité carrosserie. Et les spécialistes indépendants de la distribution peinture ne sont pas épargnés par les vues d'Eric Girot ou de Stéphane Antiglio. Dès qu'un distributeur part à la retraite, les propositions de rachat affluent, chacun voulant consolider sa position, soit sur un marché spécifique, soit sur une zone. Or, bien souvent, ces sociétés anciennes présentent des valeurs certaines, de nature à empêcher distributeurs spécialistes de les reprendre, laissant ainsi le champs libre aux grandes organisations citées plus haut.

Jusque-là, Axalta regardait cette mutation de la distribution d'un œil lointain mais attentif, ne disposant pas de réseau intégré. Aujourd'hui, pour Laurent Oliveras, Directeur Général d'Axalta Coating Systems, la donne est en train de changer, raison pour laquelle il souhaite désormais se porter acquéreur des structures spécialisées, dans le cas où l'opération se révèlerait "stratégiquement intéressante". Le premier exemple en date est la société P.AD, reprise en fin d'année par le fabricant de peinture dans le Sud de la France.

Au cœur du discours, pour commencer, Laurent Oliveras confie qu'il s'agit en tout premier lieu de "maintenir la spécialisation d'un métier très particulier et pointu, qui nécessite une attention de tous les instants en termes de formation, de technologie… Une attention qui sera plus grande dans le cas de la reprise par un fabricant de peinture." D'autre part, il pointe aussi le risque de trou dans le maillage national. Pas question de laisser une zone sans distributeur spécialiste !

Ainsi, les propositions de rachat ne pourront intervenir que sur des secteurs où la potentielle disparition d'un spécialiste engendrerait une difficulté majeure d'approvisionnement pour les carrossiers. Toutefois, compte tenu de la bataille que se livre actuellement les candidats au rachat de ces entreprises spécialisées, on a du mal à croire que l'activité pourrait disparaître ! Dans un second cas de figure, Axalta pourrait aussi être amené à accompagner financièrement un distributeur, dans l'idée d'une croissance externe pour asseoir sa présence au plan local.

L'initiative mérite donc qu'on s'y intéresse, puisque ce programme, nommé CAP 20 et confié à Christophe Boulinguez, va permettre à Axalta, selon son ampleur, de maintenir et consolider sa présence sur le territoire, tant il est vrai que l'activité automobile (OE + refinish) représente pour le fabricant 70 à 75 % de son chiffre d'affaires. Il ne faut pas non plus négliger le fait que disposer de quelques distributeurs intégrés permet d'obtenir des remontées du terrain plus nombreuses et plus fréquentes, permettant ainsi d'ajuster au mieux sa stratégie. Bien entendu, Laurent Oliveras n'a pas donné de nom quant aux futures cibles d'Axalta, préférant avouer qu'en fonction des critères décrits plus haut, toutes les opportunités seront analysées. L'histoire ne dit pas comment les groupements, eux aussi clients d'Axalta pour leurs réseaux en place, vont prendre cette initiative, à terme.