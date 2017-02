Les automobilistes se détournent du Diesel

Si la part du Diesel dans les offres plébiscitées sur le site du comparateur-mandataire Kidioui est restée majoritaire en janvier, elle a aussi dévissé de 2,7 points par rapport à la moyenne de 2016.

Les mesures fiscales et autres mises en place de vignettes écologiques favorisant surtout les véhicules essence n'ont pas été sans incidence dans le choix des automobilistes en janvier 2017. Kidioui vient à lui seul d'en apporter la preuve : il apparait dans son dernier baromètre que les consommateurs ont plébiscité les offres Diesel à hauteur de 56,7% en janvier 2017, soit 2,7 points de moins que sur l'ensemble de l'exercice 2016 (59,4%).

"C'est tout simplement son niveau le plus faible depuis le dernier trimestre 2015", souligne Kidioui. Et cette évolution a été particulièrement sensible au niveau des seuls SUV : la part de l'essence y a bondi en un an de 35%, s'établissant à 41,3% sur le mois de janvier 2017. "Le Diesel perd également du terrain en VO, mais concerne encore 7 achats sur 10", poursuit Kidioui.

Autre fait marquant de ce début d'année : la baisse de la remise moyenne accordée. Elle était 23,13% en janvier 2017, contre 23,73% en janvier 2016. "Elle se positionne toutefois au-dessus de la moyenne 2016, qui s'est établie à 22,75%", note ici le comparateur-mandataire. Les automobilistes ont par ailleurs continué de plébisciter les SUV/Crossovers : il y en a pas moins de six dans le dernier Top 10 de Kidioui. Les automobilistes ont plébiscité dans l'ordre décroissant la Peugeot 3008, le Dacia Duster, le Volkswagen Tiguan, la Peugeot 2008, le Renault Kadjar, la Renault Mégane, le Renault Captur, la Volkswagen Golf, la Peugeot 208 et la Peugeot 308.

Le prix d'achat moyen d'une voiture neuve en janvier ? Il s'est établie à 23044 euros, en hausse de 8% sur un an... mais enchaînant son deuxième mois consécutif de baisse. "Cela le place 521€ en deçà de son pic post Mondial de l'Automobile", relève Kidioui. L'effet de hausse de dépense engendrée par le salon parisien s'est donc définitivement estompé.