Mazda vers un nouveau record

Mazda réalise sa meilleure performance sur la période d’avril à décembre. Le constructeur japonais se dirige vers un nouvel exercice record, avec des ventes portées par les crossovers de sa gamme CX.

Mazda Motor Corporation a établi un nouveau record de ventes sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016-2017 (avril à décembre), avec 1,162 millions de véhicules vendus à travers le monde. En comparaison de la même période l’année dernière, précédant record de Mazda, 17000 unités de plus ont été livrées. L’objectif de ventes est fixé à 1,55 millions livraisons au terme de l’exercice 2016-2017 qui sera clôturé le 31 mars. Un nouveau record est donc en prévision, ce qui porterait le chiffre d’affaires du constructeur à 3,2 trillions de yens (26,9 milliards d’euros).

Avec 227000 unités vendues et une augmentation de 29%, la Chine enregistre la plus forte croissance parmi toutes les régions. Cette hausse peut s’expliquer par une forte demande en faveur des crossovers Mazda CX-4 et CX-5, mais aussi des Mazda 3 et 6. La Chine est suivie par l’Europe (UE, AELE et Turquie) qui affiche une progression de 7% avec 174000 unités, les meilleurs résultats ayant été obtenus par les Mazda CX-3, CX-5 et MX-5.

Le constructeur mise sur une progression durable de ses ventes d’environ 50000 unités par an, avec comme principal moteur sa gamme CX. Au 31 mars prochain, les ventes de crossovers de la marque devraient représenter 39% de son chiffre d’affaires mondial, contre seulement 12% il y a cinq ans. Mazda estime que ce chiffre devrait encore grimper grâce au nouveau CX-5, un SUV compact qui sera lancé courant février au Japon, avant son lancement au début de l’été prochain en Europe.