Les VE vont dominer le marché des transports en 2040

C'est l'une des anticipations d'une étude réalisée par le think tank financier Carbon Tracker et l'institut Grantham de l'Imperial College London. Les VE pourraient représenter un tiers du marché mondial des transports dès 2035…

Attention danger ! C'est en résumé le message que viennent d'adresser aux entreprises des secteurs du pétrole et du charbon le think tank financier Carbon Tracker et l'institut Grantham de l'Imperial College London dans leur rapport sur l'évolution des marchés de l'énergie à l'horizon 2050 ("Expect the unexpected : the disruptive power of low-carbon tecyhnology"). Il estime que la croissance du seul marché des VE pourrait entraîner une réduction de la demande mondiale de pétrole de 2 millions de barils par jour d'ici 2025. Et les années qui suivront n'entraîneront pas vraiment un retournement de situation.

Le rapport considère que les VE pourraient représenter un tiers du marché des transports en 2035, plus de la moitié en 2040 et enfin plus de deux tiers en 2050. D'ici à 2050, les VE pourraient ainsi atteindre le nombre de 1,7 milliard, soit une part de marché de 69% (12% pour les véhicules dotés d'un moteur à combustion interne). Rien d'étonnant à cela pour autant : le rapport estime aussi que les VE seront moins chers que les véhicules thermiques à partir de 2020.

"La demande en pétrole pourrait donc rester stable entre 2020 et 2030, puis diminuer de façon continue jusqu'en 2050", conclut le rapport. Les géants du pétrole n'en joueront pas moins un rôle dans le développement des VE : plusieurs groupes pétroliers envisagent d'ores et déjà de déployer des points de recharge VE dans leurs station-service, certains ayant déjà franchi le pas comme le groupe italien Eni.