PSA assemblera deux modèles Peugeot au Kenya

Peugeot fait son retour au Kenya. PSA annonce avoir signé un accord avec Urysia portant sur l'assemblage de mille véhicules par an, à partir de juin 2017.

Le groupe français assemblera dans le pays d’Afrique de l’Est des Peugeot 508, puis le SUV 3008 avec son partenaire kenyan Urysia, importateur et distributeur de PSA depuis 2010. Le contrat a été signé ce samedi 3 février et porte sur une production d’environ mille véhicules par an à destination du marché local. Les voitures seront dans un premier temps assemblées en kits à partir d’éléments importés.

C’est un retour industriel pour le constructeur qui a assemblé des voitures au Kenya entre 1974 et 2002. L’objectif de PSA est d’accroître son intégration locale, dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation sur les nouveaux marchés émergeants d’Afrique, comme l’a effectué précédemment le groupe français au Nigéria, en Ethiopie, en Tunisie et au Maroc.

"Cette implantation au Kenya s’inscrit dans la stratégie à long terme du groupe visant à accroître ses ventes en Afrique et au Moyen-Orient avec l’ambition d’y vendre un million de véhicules en 2025", explique Jean-Christophe Quémard, directeur pour la région Moyen-Orient-Afrique. Fin janvier, un accord a également été signé pour revenir en Inde et s’attaquer à ce marché au fort potentiel de croissance.