Citroën célèbre ses utilitaires à Rétromobile

Le constructeur aux chevrons profite du grand rendez-vous parisien pour mettre à l'honneur ses utilitaires, dont le Type H qui fête cette année ses 70 ans d'existence.

Rendez-vous incontournable pour tous les collectionneurs, Rétromobile se tient du 8 au 12 février prochain à la Porte de Versailles de Paris. A l'instar d'autres constructeurs, Citroën participe une nouvelle fois à cet événement et profite de l'occasion pour célébrer les 70 ans de son emblématique Type H. C'est en effet en 1947, à l'occasion du salon de Paris, qu'avait été dévoilé pour la première fois au grand public le successeur du TUB qui, grâce à sa robustesse et son ergonomie notamment, s'est écoulé à plus de 490000 exemplaires jusqu'en 1981.

En marge du Type H, c'est une véritable exposition consacrée à ses utilitaires que la marque aux chevrons organise sur son stand. Une dizaine de modèles sont ainsi de la partie. Parmi eux, figure notamment une déclinaison dépanneuse de la C4 – vendue à 243000 unités en à peine six ans (entre 1928 et 1934) ! – un exemplaire du TUB, une Traction Commerciale, une Méhari présentée dans une déclinaison pompier ou encore une 2CV fourgonnette.

Autant de véhicules historiques tous plus iconiques les uns que les autres et dont l'esprit visionnaire tout autant que le design avant-gardisme (pour l'époque) trouveront écho avec la présence sur le stand du concept Space Tourer Hyphen. Un modèle présenté en 2016 au salon de Genève (Suisse) prenant la forme d'un SUV au look baroudeur, atypique, censé montrer "toute la créativité qui anime encore aujourd'hui Citroën dans le domaine des véhicules volumiques". Cette sélection est à retrouver sur le stand de la marque, dans le Pavillon 1 de la Porte de Versailles.