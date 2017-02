Renault a augmenté la pression publicitaire en 2016

D'après les résultats de l'étude annuelle de Kantar Media, la marque au losange a accentué son budget publicitaire, l'an passé. Nulle autre enseigne investit autant en France.

Renault a consacré 465,5 millions d'euros bruts à l'achat d'espace publicitaire en 2016, selon les estimations annuelles de Kantar Media. La marque au losange a augmenté son budget de 3% d'après le cabinet d'analyse et de veille. Une somme qui place Renault au sommet du classement, tous secteurs confondus.

Chez PSA, Peugeot, 2e marque du classement sectoriel et 4e au général, a révisé les investissements à la baisse de 7%, à 355,5 millions d'euros bruts. Surprenant alors que le calendrier des sorties produits était plus chargé, qu'en 2015, avec notamment le 3008 qui a nécessité de grosses ressources. A l'inverse, la marque Citroën s'est illustrée en signant une année 2016 en progression de 16%, à 306,3 millions d'euros bruts, rapporte Kantar Media.

Les chiffres de Renault et Citroën sont d'autant plus remarquables que le secteur de l'automobile n'a gagné que 1% en montant d'achat d'espace. Après un premier semestre encourageant, qui totalisait 4% de mieux qu'en 2015, les chiffres ont accusé un recul de 2%, au second semestre, alors que se déroulait le Mondial de l'Automobile, note Kantar Media. Le cabinet souligne néanmoins que la télévision résiste à l'émergence du numérique en prenant 10%, par rapport à 2015.