Dieselgate : le Luxembourg porte plainte

Le Grand-Duché a annoncé lundi avoir porté plainte contre X dans l'affaire des moteurs truqués du groupe Volkswagen se disant victime "d'agissement criminels et délictuels".

Un an et demi après avoir éclaté aux Etats-Unis, le scandale des moteurs Diesel truqués, plus communément appelé Dieselgate, n'en finit plus de provoquer des remous. Et pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique où le constructeur de Wolfsburg s'est déjà engagé, auprès de la justice américaine, à débourser la bagatelle de 22 milliards de dollars de pénalités pour mettre fin aux poursuites engagées par de nombreux automobilistes locaux. Lundi, le gouvernement luxembourgeois a, en effet, annoncé avoir porté plainte contre X dans cette affaire.

"Le Luxembourg se déclare victime d'agissements criminels et délictuels qui l'ont amené à établir des certificats d'homologation qu'il n'aurait pas émis, si les tests n'avaient pas été faussés", a expliqué le ministre luxembourgeois du Développement durable, François Bausch, lors d'une conférence de presse. Et celui-ci d'ajouter que la plainte en question ne vise personne en particulier dans la mesure où "nous ne savons pas encore qui a fait quoi". Cette initiative du Grand-Duché répond en réalité aux demandes insistantes de l'Union européenne.

Dans l'impossibilité de s'en prendre directement au groupe allemand, et donc d'obtenir des dédommagements pour les consommateurs lésés, Bruxelles avait décidé en décembre dernier de mettre la pression sur les autorités nationales pour qu'elles entament des démarches judiciaires. La Commission européenne reproche au Luxembourg ainsi qu'à l'Allemagne, à l'Espagne et au Royaume-Uni d'avoir accordé des certificats d'homologation aux véhicules fraudeurs, mais surtout de ne pas avoir appliqué de sanctions suite aux révélations du Dieselgate.

Le constructeur ayant reconnu que parmi les 11 millions de véhicules équipés du fameux logiciel truqueur dans le monde, 8,5 millions se trouvaient en Europe, Vera Jourova, commissaire européenne à la Justice, considère alors que "Volkswagen devrait offrir une sorte de bonus ou de compensation à ses clients européennes. L'UE mérite un traitement équitable". Après avoir échangé avec le patron du groupe VW, Matthias Müller, Vera Jourova a également précisé qu'une solution à ce problème "est aussi dans l'intérêt de Volkswagen".

Avec AFP.