Renault s'offre PVI

PVI est une société spécialisée dans l'électrification de bus, de véhicules utilitaires et de camions, ainsi que dans la conversion de ces derniers au GNV.

Renault va proposer toujours plus d'utilitaires électriques et GNV ! La marque au losange vient en effet d'annoncer l'acquisition de la société seine-et-marnaise Power Vehicle Innovation (PVI). Cette dernière, qui a travaillé sur le fourgon tout électrique Master ZE qui sera lancé par le constructeur en fin d'année sur le Vieux Continent et qui est référencée par l'Ugap, est spécialisée non seulement dans l'électrification de bus, de véhicules utilitaires et de camions, mais aussi dans la conversion de ces derniers au GNV.

"Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe de développer son activité en proposant une gamme complète de véhicules utilitaires électriques et de services connectés", explique Ashwani Gupta, directeur de la division véhicules utilitaires du groupe Renault. Le constructeur peut déjà se targuer de proposer quatre utilitaires électriques : le Twizy cargo, la Zoé société, le Kangoo ZE et le Master ZE.

A noter aussi que l'opération de rachat inclut la société Escal, filiale de PVI à 95% spécialisée dans la distribution, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité pour engins de levage. PVI et sa filiale (93 salariés) seront rattachés à la division véhicules utilitaires du groupe Renault. "PVI apportera au groupe son savoir-faire et son outil industriel léger et flexible pour de petites cadences, tandis que le constructeur automobile apportera des économies d’échelle sur l’achat de composants et un large portefeuille technologique", conclut le groupe Renault.