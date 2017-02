Spectaculaire vol de moteurs chez JLR

Le constructeur britannique s'est fait dérober deux camions chargés de moteurs au sein même de son usine de Solihull, d'une valeur totale de 3,5 millions d'euros !

Révélée par nos confrères d'Automotive News, l'information est digne d'un film hollywoodien. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février derniers, des malfaiteurs se sont introduits dans l'enceinte de l'usine Jaguar Land Rover de Solihull (Grande-Bretagne) pour y dérober deux semi-remorques remplis de moteurs neufs. Nonobstant le mobile assez flou d'un tel acte – les blocs en question étant possiblement traçables et leur utilisation limitée au véhicule pour lequel ils ont été conçus –, c'est davantage son scénario qui rend la nouvelle surprenante.

Sans arme, sans violence et même sans le moindre accoutrement, les bandits ont en effet commis leur méfait en quelques minutes et à la vue de tout le monde. Arrivés à la porte de l'entrée de l'usine dans un camion, ces derniers présentent des papiers visiblement en règle, se font ouvrir la porte de l'enceinte, se dirigent vers l'un des parkings, accrochent à leur camion une remorque pleine de moteurs et repartent tranquillement.

Une opération réalisée avec succès en moins de dix minutes ! De quoi convaincre les voleurs de répéter ce scénario une seconde fois quelques dizaines de minutes plus tard pour une conclusion identique. Au final, ce vol aura coûté la bagatelle de 3,5 millions d'euros au constructeur britannique. Si la police locale a déjà retrouvé les camions en question, ces derniers avaient logiquement été vidés de leur chargement. Les malfaiteurs, quant à eux, demeurent introuvables.