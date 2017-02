FCA ouvrira 360 points de vente aux USA

Le constructeur italo-américain a décidé de renforcer ses différents réseaux de distribution outre-Atlantique où il compte déjà 2500 sites.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a l'intention d'ouvrir 360 nouveaux points de vente aux Etats-Unis où le constructeur compte déjà pourtant près de 2500 sites répartis dans tout le pays. Cette possibilité vient aussi se confronter à l'opposition directe des distributeurs déjà en place qui voient en ces ouvertures programmées un risque de concurrence plus élevé.

FCA a justifié ces ouvertures par le fait qu'il souhaite augmenter ses parts de marché et développer ses ventes dans les différentes marques qu'il représente et distribue sur place. Les différentes marques du constructeur ont toutes subi quelques revers en 2016 et même Jeep n'y a pas échappé puisque la marque a vu ses immatriculations reculer de 12% l'an passé.