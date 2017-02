Véhicule autonome : Autopilot a fait ses grands débuts à Versailles

L'ambitieux projet européen qui a pour but d'intégrer le véhicule autonome dans le paysage routier a été inauguré, le 6 février à Versailles Satory.

Autopilot a été activé. Le projet européen qui vise à expérimenter le véhicule autonome dans des conditions de circulation réelles a fait ses grands débuts sur les terres de Versailles Satory, le 6 février dernier, a fait savoir l'Institut Vedecom, au centre de l'opération.

Derrière cette expérimentation se trouve un consortium d'une quarantaine de partenaires dont des entreprises parmi les plus importantes du secteur automobile, mais aussi des universités et des représentants d'agglomérations. Ainsi, on trouve l, IBM e groupe PSA, Continental, Akka Technologies, TomTom, l'Université de Leeds, avec qui ce dernier collabore sur d'autres projets de recherche, mais aussi la ville de Vigo (Espagne).

Et pour cause, Autopilot fait partie d'un projet plus grand, le programme Horizon 2020 de la Commission Européenne. Celui-ci va employer les technologies de l’internet des objets afin d’améliorer le niveau d’autonomie des véhicules autonomes et en évaluer les impacts, prémices à une évolution de la législation dans la Zone.



L'institut Vedecom prend la charge de coordonner les activités qui au-delà de Versailles Satory se dérouleront en parallèle sur cinq autres sites pilotes, répartis en Finlande (avec le concours du VTT), en Espagne (CTAG), en Italie (CNIT), aux Pays-Bas (TNO) et en Corée (ETRI).

En ce qui concerne Versailles, Olivier Berthelot, le directeur général des services de la ville, viendra livrer des détails sur le plan et ses ambitions à l'occasion de la prochaine Conférence Automobile Connectée, au cours d'une table ronde qui impliquera par ailleurs Bosch, Allianz et Navya.