Quand le groupe Faurie tient convention

Lors de la sa réunion annuelle de début d'année, l'opérateur, qui fête ses 90 ans d'existence, a réuni 230 collaborateurs de son groupe pour récompenser les plus performants d'entre eux.

C'est devenu une habitude. Comme chaque année, le groupe Faurie a réuni les populations commerçantes et les compagnons de toutes ses concessions Renault de Brive, Tulle (19), Bergerac, Périgueux (24), Montauban (82), Limoges, Saint-Junien (87), et d'Audi/VW de Brive et Tulle.

Ce sont ainsi pas moins de 230 personnes qui ont répondu présentes, le 2 février dernier, à l'invitation de Marc Faurie, président du groupe, et de David Chadoutaud, directeur de la branche automobile pour un dîner de gala à Sainte-Féréole (19). Une occasion pour Marc Faurie de rappeler à l'ensemble de ses troupes que le groupe fête cette année ses quatre-vingt-dix ans d'existence.

Une soirée au cours de laquelle 38 collaborateurs ont été mis en avant par la direction de l'entreprise pour les résultats obtenus aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif dans différentes catégories (meilleurs vendeurs VN, VO, PR, APV…, services, rentabilité…).

Le groupe Faurie est un des plus grands de distribution en France : l'entité a écoulé 9600 VN et 7000 VO en 2016 pour un CA de 313 millions d'euros. Le groupe repose sur six concessions Renault, une VW, une Audi et quinze garages automobiles au total. Par ailleurs, l'opérateur est également présent dans le VI puisqu'il dispose de sept concessions Renault Trucks (Brive, Périgueux, Montauban, Aurillac, Clermont-Ferrand, Moulins et Créteil) avec lesquelles il distribue 750 unités par an.