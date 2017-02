TCO : la France bien placée en Europe

La France ne fait pas partie des pays européens où le coût total de possession des VP est le plus élevé, révèle la dernière étude LeasePlan CarCost Index. Et ce, à la fois en essence et en Diesel.

Les automobilistes français ne sont pas les plus à plaindre sur le Vieux Continent. LeasePlan vient d'en apporter la preuve avec sa dernière étude portant sur les coûts totaux d'utilisation des VP essence et des VP Diesel en Europe (LeasePlan CarCost Index 2016). Pour un véhicule essence des segments B et C détenu sur trois ans avec un kilométrage annuel de 20000km, le TCO mensuel est de 505€ en France, contre 708€ en Norvège, 678€ en Italie, 673€ au Danemark et 657€ en Finlande. Côté Diesel, il faut compter avec un TCO mensuel moyen de 476€ en France, contre 695€ aux Pays-Bas, 684€ en Finlande, 681€ en Norvège et 656€ au Danemark.

Où faut-il se rendre pour dépenser le moins avec sa voiture en Europe ? Tout simplement dans les pays de l'Europe de l'Est. En Hongrie, la dépense moyenne mensuelle pour un VP essence est de 364€ et celle pour un VP Diesel de 369€ (386 et 396€ en République tchèque, 392 et 407€ en Roumanie et 426 et 464€ en Pologne). "Il y a une forte corrélation entre le coût global moyen d'usage d'une voiture, quel que soit son carburant, et les taxes élevées dans les pays les plus chers", souligne l'étude. Et, bien sûr, le principal contributeur au coût total de possession d'un véhicule reste la dépréciation. Essence et Diesel confondus, elle y contribue en effet à hauteur de 36% en France et de 37% dans les 24 pays étudiés par le loueur longue durée LeasePlan.