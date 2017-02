L'électrique débute bien l'année

Après plus de 2500 immatriculations de véhicules neufs recensées le mois dernier, le marché du véhicule électrique entame 2017 de belle façon, affichant une croissance de 53,5%.

Après avoir établi un nouveau record de ventes en 2016 avec un total de plus de 27307 immatriculations (+23%) et être devenu à cette occasion le numéro un européen du genre, le marché français du véhicule électrique ne semble pas faiblir en cette nouvelle année. Selon les derniers chiffres de l'Avere-France, il s'est ainsi écoulé 2363 VE neufs dans l'Hexagone en janvier, soit 53,5% de plus qu'il y a un an, alors que le marché enregistre le meilleur début d'année de son histoire.

Sur ce total, 242 immatriculations sont à mettre au crédit des particuliers (+62%), ce qui permet à ce segment de représenter désormais 1,46% des ventes totales de véhicules neufs en France. Ce succès, le marché le doit en grande partie au succès rencontré par la nouvelle version de la Renault Zoé. Déjà leader du marché, la citadine électrique du losange terrasse littéralement la concurrence en janvier puisqu'il s'est ainsi écoulé onze fois plus de Zoé que de Nissan Leaf (145 unités), première poursuivante de la française.

En perte de vitesse depuis plusieurs mois, la Zoé représente ainsi plus de 73% immatriculations de VE sur le mois, et 6% des ventes totales de Renault, alors qu'elle affiche une progression sur un an de 124%. "Les prochains mois devraient permettre d'indiquer si cette progression s'inscrit dans la durée ou si elle traduit un report d'achats enregistré depuis sa présentation au Mondial de l'automobile (de Paris)", indique à son sujet l'Avere.

De son côté, le segment des véhicules utilitaires électriques enregistre une croissance de 12,6% pour un total de 321 immatriculations alors que le Kangoo ZE conserve sa première place (99 ventes), devant le Peugeot Partner (48) et le Ligier Pulse4 (40). Enfin, le segment des hybrides rechargeables ne suit pas la même tendance et accuse une perte de 11,5% en janvier avec 399 ventes. Ecoulée à seulement 13 unités, la Golf GTE cède sa première place au XC90 PHEV de Volvo, qui enregistre 55 immatriculations, alors que la Volkswagen Passat GTE (49) et le BMW 225 xe (49) complètent le podium.