Bosch s'organise autour de l'électromobilité

Grâce à sa nouvelle division Powertrain Solutions, l'équipementier rassemblera dès 2018 dans une même unité l'ensemble de ses activités liées à l'électromobilité ainsi qu'aux moteurs à combustion.

Alors que le groupe estime que près de 20 millions de véhicules hybrides et électriques seront produits dans le monde d'ici 2025, l'électromobilité devient de fait un enjeu majeur pour l'avenir du secteur automobile. Un constat qui encourage aujourd'hui l'équipementier allemand à revoir son organisation en dédiant une unité à cette thématique. Celle-ci sera en réalité intégrée dans la nouvelle division Powertrain Solutions qui regroupera, dès l'an prochain, toutes les activités de l'entreprise liées à l'électromobilité ainsi que les actuelles divisions Gasoline Systems et Diesel Systems.

De cette façon, Bosch proposera prochainement à tous ses clients son savoir-faire et toutes ses technologies en matière de chaîne cinématique. Et de préciser qu'en dépit de la montée en puissance des motorisations hybrides et électriques, le groupe continuera de travailler "intensément à améliorer encore la technologie du moteur à combustion". Une obligation compte tenu des 85 millions nouveaux véhicules essence et Diesel qui viendront garnir le marché automobile mondial à horizon 2025.

D'un point de vue stratégique, la division Powertrain Solutions se concentrera sur trois grands segments que sont les VP et les VU équipés de moteurs à combustion, les VP et VU équipés de moteurs hybrides, et les véhicules électriques. Preuve de l'importance de ce projet, 88000 collaborateurs répartis sur 60 sites et 25 pays travailleront au sein de cette nouvelle division.