Xee se met au chatbot et à l'espagnol

Le fabricant de boîtiers intelligents a ajouté à son catalogue des applications qui changent l'interface homme-machine. Elles permettent littéralement de converser avec le véhicule.

Le XeeStore, le magasin d'applications fonctionnant avec le boîtier Xee, vient d'ajouter de nouvelles références d'un genre différent. Depuis quelques jours, les clients ont en effet la possibilité de télécharger Speek (iOS) et Talk to my car (Android), soit deux applications qui ouvrent un canal de communication vocale entre le conducteur et le véhicule.

En pratique, il s'agit de placer un chatbot dans le rôle d'interface homme-machine de sorte à pouvoir obtenir des informations ou activer des fonctionnalités sans avoir à manipuler les commandes à l'écran. Ainsi, il est possible de demander si le niveau de carburant permet d'atteindre la destination ou de réaliser un diagnostic rapide de la voiture.

Cette incursion au catalogue n'ont rien de surprenante car Yvan Gravier, le P-dg de Xee, a fait de la technologie des "bots", un axe de développement prioritaire pour son boîtier. "Nous allons investir les territoires de l'intelligence artificielle, des robots-assistants d'aide à la conduite et du prédictif", promet-il pour un avenir proche.

Xee se connecte aux stations-service espagnoles

L'autre priorité de Xee consiste à parfaire son réseau de distribution, en France comme dans les pays voisins. "Nous étudions trois types de canaux par pays", décrit-il sa vision stratégique. L'un d'eux repose sur les assureurs. Et dans ce registre, Xee pense notamment à adresser les flottes de VTC. "Les chauffeurs payent 1000 à 4000€ de primes par mois. Nous pourrions les équiper et prouver que le risque n'est pas si élevé chez certains d'entre eux", explique Yvan Gravier. En clair, du Pay-how-you-drive très ciblé.

L'autre canal, les centres-autos, va continuer de fonctionner à plein. A ce titre, Xee vient de démarrer de manière officielle ses activités en Espagne cette semaine. Midas, qui a la charge de la commercialisation, accélère le rythme. Et Yvan Gravier d'avancer un chiffre de "200 à 300 installations par semaine, soit une cadence équivalente à ce que nous connaissions en France au terme de nos premiers mois". Le P-dg annonce ensuite que l'Italie suivra à la fin du premier trimestre.

Mais continuons sur l'Espagne. Xee vient de conclure des accords avec Automatric, un service d'Oney Bank qui automatise le règlement à la station-service. Les informations du boîtier français remonteront vers l'application en amont du passage à la pompe. Un modèle à dupliquer en Belgique avec CarPay-Diem, une autre start-up émergente dont l'application connecte le conducteur à la station.