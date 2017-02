Une BMW en 5G à 170 km/h

Avec l'aide de ses deux partenaires technologiques, SK Telecom et Ericsson, le constructeur bavarois vient de faire la démonstration que la connectivité à haute vitesse de roulage est possible.

A quelques semaines de l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone, l'annonce de BMW fait monter la température. De récents tests réalisés en Corée du Sud, couronnés de succès, ont donné l'espoir d'une connectivité des véhicules dans des conditions de circulation extrêmes. En effet, avec la contribution de SK Telecom et Ericsson, BMW est parvenu à atteindre 3,6 Gbit/s et ce, même en roulant à 170km/h.

Cette expérimentation fait référence dans les recherches sur le déploiement et l'utilisation de la 5G dans le contexte automobile. Pour y parvenir, l’opérateur coréen, SK Telocom a employé la bande des 28GHz, rapportent nos confrères du site Silicon.fr, soit une des bandes à très hautes fréquences ayant été retenues par le 3GPP, l’association de standardisation des technologies mobiles, parmi les standards de la future 5G.

Parvenir à connecter en haut débit un véhicule roulant à une vitesse dépassant la normalité laisse supposer que des applications de sécurité routière et de V2V/V2X seront possibles dans de nombreuses conditions. Des paquets d'informations toujours plus volumineux pourront aussi passer. En comparaison, rappelons que les connexions 4G actuelles offrent "à peine" un débit de 100Mbit/s. "Les ultra hauts débits et l’ultra faible latence sont des conditions préalables à la réalisation de la conduite autonome et des services multimédia immersifs", insistait-on chez SK Telocom, au sortir de l'expérimentation.